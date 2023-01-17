Kazada, minibüste yolcu olarak bulunan B.K.’nin panik atak geçirdiği, ambulansla Safranbolu Devlet Hastanesine kaldırıldığı öğrenildi.

Devrilen UTV’nin altında kalan iki kişi yaralandı

Devrilen UTV’nin altında kalan iki kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre, Yenimahalle Mahallesi Sadri Artuç Caddesi Lise Kavşağı mevkisinde H.G. yönetimindeki 78 M 6051 plakalı minibüs Kıranköy istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan ağaçlara çarptı.

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde yolcu minibüsünün refüjde bulunan ağaca çarpması sonucu bir kişi yaralandı.

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