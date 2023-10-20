Küçükçekmece’de içinde yolcu bulunan minibüs, park yerinden aniden çıkan otomobile çarptı. Kazada dolmuştaki 4 yolcu hafif şekilde yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Küçükçekmece Atakent Mahallesi 221. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Halkalı yönünden gelen Yusuf Taç idaresindeki 34 M 6233 plakalı yolcu minibüsü, o sırada park yerinden aniden çıkan 34 FGD 240 otomobile çarptı. Kazada minibüste bulunan 4 tane yolcu hafif şekilde yaralandı. Kazanın ardından polis ve ambulans sevk edildi. Yaralılar kendi imkanlarıyla Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitti. Sürücüler ise kazayı yara almadan atlattı. Trafik tek şeritten sağlanırken, kaza yapan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Olayı anlatan minibüs sürücüsü Yusuf Taç, “Kendi şeridimde seyir halindeyken park halindeki araç önüme kırdı, ben de kurtaramadım. Birkaç tane hafif yaralı vardı. Hepsi kendi imkanlarıyla hastaneye gitti” dedi.