Kaza İlkadım ilçesi Fuar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 55 M 0207 plakalı yolcu minibüsü sürücü Mustafa K. (40) sağ şeritten sol şeride geçmek isteyen 55 AAC 180 plakalı ticari aracın sürücüsü İlhan D.( 41)’ye çarptı. Aracın sol taraf arka kısmında gelen çarpma etkisiyle yoldan çıkan ticari araç refüje çıkarak durabildi. Araç sürücüsü çarpmanın etkisiyle Samsun Gazi Devlet Hastanesine kaldırılırken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

SAMSUN (İHA) – Samsun’da yolcu minibüsü ile ticari aracın karıştığı trafik kazasıda ticari aracın sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

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