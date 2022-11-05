KGYS kamerasına yansıyan görüntüde, Ankara istikametinden gelen pikabın, sanayi yoluna dönen minibüse çarparak savrulduğu görülüyor. Trafik ışığı direğine çarparak durabilen pikapta ve minibüste büyük çapta maddi hasar oluşuyor.

Kaza, Kırıkkale-Çorum D200 karayolu üzerindeki Yeni Sanayi Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.Y. idaresindeki 06 EC 3864 plakalı pikap, R.Y.’nin kullandığı 71 DP 273 plakalı minibüs ile çarpıştı. Çarpışma anı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasına yansıdı. Kazada 2’si çocuk 4 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kırıkkale’de minibüs ile pikabın çarpışması neticesinde 2’si çocuk 4 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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