Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yaralılardan Ahmet Ç.’nin kafa travmasının olabileceği, bilincinin açık olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazada, yolcu minibüsündeki yolculardan Ahmet Ç. (64), Çağrı B. (29), Nesrin Ş.(36), Tuğba B. 50) ve Bahriye S. (55) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulansla Ayancık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Türkeli ilçesinden Ayancık istikametine seyir halinde olan Celil Ü.(53) idaresindeki 57 M 5076 plakalı yolcu minibüsü karşı yönden gelen Berat Ö. (22) kontrolündeki 57 EA 464 plakalı kamyon ile kafa kafaya çarpıştı.

Sinop’un Türkeli ile Ayancık ilçelerini bağlayan karayolunda yolcu minibüsü ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 5 kişi yaralandı.

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