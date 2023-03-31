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Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlatırken, otobüsteki panik anları ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, merkez Osmangazi İlçesinde meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde yolcuları taşıyan halk otobüsü cadde üzerinde seyir halindeyken, yan yoldan gelen servis aracının çarpmasıyla savruldu. Kazanın etkisiyle sarsılan otobüs şoförü aracı durdurmayı başarırken, şans eseri yolculardan yaralanan olmadı.

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