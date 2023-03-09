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Olay; dün saat 8 sıralarında Müftü Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki halk otobüsü durağında yaşandı. Halk otobüsü şoförü Nevzat Çakır, yolcu beklediği sırada fenalaştı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri şoförün kalp krizi geçirdiğini belirledi. Hastaneye kaldırılan Nevzat Çakır tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Merhum Çakır’ın cenazesi Gülüç beldesi Merkez Camiinde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Gülüç’te toprağa verildi. Cenaze törenine Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş, Belediye Meclis Üyeleri ve çok sayıda seveni katıldı.

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