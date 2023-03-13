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Kırılan kasadan fırlayan işlemiş mermer bloklar yola savruldu. Menteşe kent girişine ve çevre yolu istikametinde yol trafiğe kapandı. Muğla Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, kapanan yolu tek taraftan trafiğe a açıldı.

Muğla’nın Menteşe ilçesinde Yatağan girişi çevre yolu ile Atatürk Bulvarı yol yarımında 48 YG 394 plakalı kamyon seyir halinde iken akıllı kavşakta virajı dönerken, kasanın bir bölümü mermer bloklarının basınç yapması sonrası kırıldı.

Mermer nakliyesi yapan kamyon sürücüsü akıllı kavşakta dönüş sırasında kamyonun kasasındaki ahşap bölümün bir parçasının kopması sonrası yol trafiğe kısa süreli kapandı.

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