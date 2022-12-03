Sokak hayvanları ve kuşlar için gelişigüzel biçimde yola saçılan ekmek parçalarını gören duyarlı bir vatandaş, “Üstüne basıp geçiyorlar, vicdanım el vermedi” diyerek topladı.

Sokak hayvanları ve kuşlar için gelişigüzel biçimde yola saçılan ekmek parçalarını gören duyarlı bir vatandaş, “Üstüne basıp geçiyorlar, vicdanım el vermedi” diyerek topladı.

Eskişehir’de bazı vatandaşlar sokak hayvanlarının yemesi için etrafa yemek ve ekmek parçaları bırakıyor. Porsuk Bulvarındaki bir parkta kuşlar için gelişigüzel biçimde bırakılan ekmek parçaları yayaların kullandığı yola saçıldı. Yoldan geçenlerin fark etmeden üstüne basıp geçtiklerini gören emekli Necdet Balık, bir kafeden ödünç aldığı süpürge ve kürek ile ekmek parçalarını tek tek topladı. Yoldan geçenleri de ekmek parçalarına basmamaları için uyaran duyarlı vatandaş Balık, topladığı ekmek parçalarını hayvanların yiyebileceği bir yere bıraktı. İyi niyetli bir davranışın düşüncesizce yapıldığını söyleyen Balık, “Yoldan geçerken ekmek parçalarını fark ettim. Kuşların yemesi için buralara dökmüşler ama parçalara her yere saçılmış. Burası yaya yolu, insanlar geçerken ekmek parçalarını görmüyor. Üstüne basıp geçiyorlar, kimse alıp kenara koymuyor. Vicdanım el vermedi, gittim yan taraftaki kafeden süpürge ve kürek aldım. Ekmek parçalarını toplayıp yolun kenarına bıraktım” şeklinde konuştu.