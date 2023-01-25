Kastamonu Entegre Ağaç Sanayi fabrikasına kereste getirdiği öğrenilen kamyon, detaylı incelenmelerinin yapılması üzerine yediemin otoparkına çekildi.

Olay, Karabük-Kastamonu karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 05 DV 687 plakalı kamyonun kasasındaki kerestelerin yola döküldüğünü gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kamyonu Kastamonu Batı Çevre Yolunda durdurdu. Polis ekiplerini gören sürücü, kamyondan inerek ormanlık alana kaçtı. Bunun üzerine trafik polisi ekipleri, şüpheli kamyonda incelemelerde bulundu. Eksik evrakları bulunduğu belirlenen kamyonun sahibine cezai işlem uyguladı.

Kastamonu’da kasasından yola keresteler döküldüğü için polis ekipleri tarafından durdurulmak istenen kamyonun sürücüsü araçtan inerek ormana kaçtı. Polis ekipleri sürücüsü kaçan kamyonun sahibine cezai işlem uyguladı.

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