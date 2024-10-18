Kahramanmaraş’ta seyir halindeyken yola harç döküp ilerleyen beton mikseri sürücüsüne 106 bin lira cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre olay, dün Kahramanmaraş’ta meydana gelmiş, cep telefonu kamerası ile kaydedilen görüntülerde bir beton mikseri sürücüsü yolda ilerlerken mikserdeki harcı yola dökerek ilerlemişti.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, beton mikserinin seyir halinde harcını yola dökerek ilerlediği görüntülerin sosyal medya ve haber sitelerine yansımasının ardından derhal harekete geçti.

Paylaşılan görüntüleri ihbar kabul eden Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, Oruç Reis Mahallesi Hayati Vasfi Taşyürek Caddesi’nde hasara sebep olan firmaya mer’i mevzuat gereğince 106 bin 229 TL para cezası kesti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada; denetimlerin sıklaştırıldığı, şehirde beton mikseri gibi ağır vasıtaların sebep olduğu görüntü ve çevre kirliliğine müsaade edilmeyeceği, ağır tonajlı araçların trafikte seyir halinde beton dökerek ilerlemesi, mikserin döküm aksamında sızıntıyı önleyici kapak bulundurulmaması, beton atıkları ve molozların aykırı bir şekilde çevreye dökülmesi durumunda ALO 153’e ihbarda bulunulabileceği belirtildi.