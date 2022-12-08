Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde yola atlayan köpeğe çarpmamak için aniden frene basan otomobile arkadan gelen başka bir araç çarptı. Kazada yaralanan olmazken, araç sahibi dert yanarak gerekli önlemin alınması gerektiğini söyledi.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde yola atlayan köpeğe çarpmamak için aniden frene basan otomobile arkadan gelen başka bir araç çarptı. Kazada yaralanan olmazken, araç sahibi dert yanarak gerekli önlemin alınması gerektiğini söyledi.

Kaza, akşam saatlerinde Ali Osman Çelebi Bulvarı üzerinde yeni yapılan ticaret merkezi dükkanları mevkiinde meydana geldi. Çorlu istikametine otomobiliyle seyreden Gizem A., yola atlayan köpeğe çarpmamak için durakladı. Bu sırada aynı istikamette seyreden Okan E. yönetimindeki otomobil, Gizem A.’nın kullandığı otomobile arkadan çarptı.

“Belediye çözüm bulsun”

Kazada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi. Olay yerine gelen araç sahibi Fahri Er, Tekirdağ yolunun Hatip Mahallesi bölümünde sahipli ya da başıboş köpeklerin sık sık yola çıktığını ifade ederek belediyenin gerekli önlemi almasını istedi.