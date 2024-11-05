Antalya’da bir vatandaşın yola düşürdüğü paraları toplayan 2 kişi kayıplara karıştı. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İlginç olay, Antalya’nın Manavgat ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manavgat otogarında çalışan Ahmet Şen, çalıştığı işyerine ait 10 bin TL’yi bankamatikten çektikten sonra parayı cebine koyarak motosikletine bindi. Otogarda çalıştığı yazıhaneye doğru yola çıkan Şen, yazıhaneye geldiğinde paraların cebinde olmadığını fark etti. Tekrar motosiklete binen ve geldiği güzergahı 2 kez kontrol eden Ahmet Şen paraları bulamadı.

Polise teslim etti

Öte yandan, Sorgun Bulvarı üzerindeki Halk Ekmek çalışanı Fatih Cino isimli vatandaş, işyerine 200 metre uzaklıkta yola savrulmuş vaziyette 6 adet 200 TL bulduğunu ve sahibini aradığını sosyal medya aracılığıyla duyururken, polis merkezine giderek bulduğu parayı teslim etti. Sorgun Bulvarı’nda aracıyla seyir halindeyken yolda paraların uçuştuğunu gördüğünü belirten Fatih Cino “6 adet 200 TL’yi topladıktan sonra biraz geride yolda paraları toplayan 2 kişi olduğunu gördüm, paraların sahibi olduklarını düşünerek yanlarına geldim. Paraların sahibi olup olmadıklarını sorduğumda kendilerinin olmadığını söylediler” dedi.

Paraları toplayan 2 kişi kaçtı

Bunun üzerine paraların sahibine teslim edilmesini söylediğinde 2 kişinin motosikletlerine binerek kaçarcasına uzaklaştıklarını belirten Cino, “Ben de önce sosyal medyadan para bulduğumu sahibini aradığımı duyurduktan sonra paraları polise teslim ettim. Paraların iyi tanıdığım bir arkadaşa ait olduğunu öğrendim” ifadelerini kullandı. Pazar günü işyerine ait 10 bin lirayı bankamatikten çektiğini belirten Ahmet Şen ise “Motosikletime binerek Sorgun Bulvarından otogara geçtim, otogara vardığımda parayı kaybettiğimi anladım. 2 kez geçtiğim güzergahı bakmama rağmen bulamadım. Emniyete gidip durumu bildirdiğimde paranın bin 200 lirasının bulunduğunu, kalan bölümünü bulan kişilerin kayıplara karıştığını öğrendim” dedi. Paraları toplayan 2 kişinin o anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.