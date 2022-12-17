Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte yol çift yönlü olarak ulaşıma açıldı.

Bartın - Karabük karayolunun Kirazlıkköprü Barajı mevkiinde dağlık alandan kopan kaya parçaları karayoluna düştü. Yolu bir bölümünü kapatan kaya parçaları iş makineleri yol kenarına alındı. Çalışmalar sırasında Bartın – Karabük karayolunda ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Araçlara çarpmamak manevra yaptı, kaldırımda asılı kaldı

Araçlara çarpmamak manevra yaptı, kaldırımda asılı kaldı

Bartın-Karabük karayolunda dağlık alandan yola düşen kaya parçaları iş makineleri ile kaldırıldı.

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