Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yağıştan dolayı yola düşen kayalar, ekiplerin zorlu çalışması sonucu temizlendi.

Geçtiğimiz günlerde etkili olan yağışlardan dolayı Doski mıntıkasında bulunan İkiyaka Dağları’nda yer alan Davulcu Üs Bölgesi’nin yoluna kayalar düştü. Yolun kayalardan kapanması üzerine Hakkari İl Özel İdaresi Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, yoğun bir çalışmayla yolu bir hafta içerisinde tamamen kayalardan temizledi.

Bölgede yaşayan vatandaşlar, ekiplere zorlu çalışmasından dolayı teşekkür etti.