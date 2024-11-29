Hatay’da seyir halindeki araçlardan yola dökülen ve kaza tehlikesi oluşturan zeytin posası, karayolları ekipleri tarafından temizlendi.

Hatay’da bölge haklının önemli geçim kaynaklarından olan zeytinde hasat devam ediyor. Fabrikalarda zeytinin sıkılmasının ardından geriye kalan posasıysa kamyonlarla farklı noktalara naklediliyor. Antakya - Altınözü yolunda kamyonlardan yola dökülen posalar trafikte kaza tehlikesine neden oluyor. Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine karayolları ekipleri tarafından bölgede çalışma yapıldı. Ekiplerin çalışmasıyla posalar yoldan temizlendi.