Bursa’da cadde üzerinde ilerleyen motosikletli, yola aniden çıkan kamyonete çarpmamak için manevra yapıp ters yöne girdi. Karşı taraftan gelen otobüse çarpıp durabilen sürücü, facianın eşiğinden döndü. O anlar kameraya yansıdı.

Bursa’nın Yıldırım ilçesi Yeşilyayla Mahallesi’nde motosikletiyle ilerleyen Mert A., cadde üzerinde yola aniden çıkan kamyonete çarpmamak için manevra yapıp ters yöne girdi. Fren yapmasına rağmen duramayan sürücü, karşı taraftan gelen yolcu dolu otobüsle kafa kafaya çarpıştı. O anlar kameraya yansırken, facianın eşiğinden dönen sürücü, kazayı şans eseri yara almadan atlattı. İhbar üzerine gelen trafik ekiplerince değerlendirilen kazada motosikletli sürücüye hızlı araç sürmekten yüzde 25, tali yoldan çıkan kamyonet sürücüsüne yüzde 75 kusur verildi.