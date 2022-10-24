Alaşehir’den Salihli yönüne giden Ferdi Paçin yönetimindeki 59 FZ 267 plakalı otomobil, saat 21.30 sıralarında Piyadeler Mahallesi mevkiinde aniden yola çıkan domuz sürüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atıp ters dönen otomobildeki sürücü kazayı hafif yaralarla atlattı. Domuzlar üzüm bağına doğru kaçarken, 3 domuzun kazada telef olduğu öğrenildi. Yolda ters dönen otomobil nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, jandarma ekiplerinin çalışması sonucu yeniden trafiğe açıldı.

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Manisa’nın Alaşehir ilçesinde yola fırlayan domuz sürüsüne çarpan otomobil takla atarak ters döndü. Kazada otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralanırken, 3 domuz telef oldu.

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