Konya’nın Kulu ilçesinde ailesiyle birlikte mahalle düğününü giden 10 yaşındaki çocuk, oyun oynadığı sırada yola çıkması sonucu otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Kulu ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarında yapılan düğüne ailesi ile birlikte giden M.U.’ya (10), bu sırada oyun oynadığı sırada yola çıkınca sürücüsü ve plakası alınamayan otomobil çarptı. Çocuğun yere düştüğünü gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralı çocuk, ambulansla kaldırıldığı Kulu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kazaya karışan otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.