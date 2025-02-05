Bursa’da seyir halindeki motosiklet dönüş yapmak için yola çıkan otomobile çarptı. Kazanın etkisiyle havada savrulan motosikletli yaralanırken, kaza anı kameraya yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Doktor Sadık Ahmet Caddesi üzerinde meydana geldi. Motosikletliyle seyir halinde olan bir sürücü cadde üzerinde ilerlediği esnada, park halinde dönüş yapmak için yola aniden çıkan otomobile çarptı. Kazanın etkisiyle havada takla atan motosiklet sürücüsü yaralanırken, çevredekiler 112 ekiplerini arayıp yardımına koştu. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı Çekirge Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaza anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.