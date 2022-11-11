Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde yola aniden çıkan büyükbaş hayvan kazaya neden oldu. Yol kenarında bulunan araca çarparak durabilen sürücü korku dolu anlar yaşarken meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde yola aniden çıkan büyükbaş hayvan kazaya neden oldu. Yol kenarında bulunan araca çarparak durabilen sürücü korku dolu anlar yaşarken meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza ilçenin Perşembe karayolunda meydana geldi. Sürücüsü henüz bilinmeyen 67 ZK 640 plakalı Dacia marka otomobil, Perşembe istikametinden Çaycuma istikametine seyir halinde gittiği esnada yola aniden çıkan başıboş büyükbaş hayvana çarptı. Araç sürücüsü çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağ tarafında park halinde olan ticari bir araca çarparak durabildi. Kazada her iki araçta maddi hasar oluşurken 2 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler 112 Acil Servisi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede trafiği güvenli hale getirmeye çalıştı. Yaralı olan 2 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza yerindeki araçlar ise çekiciyle kaldırılarak yol yeniden trafiğe açıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.