Yunusemre Belediyesi, ihtiyaç duyulan mahallelerde parke taşı döşeme çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Yunusemre Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, “Yunusemre Hepimizin” anlayışı çerçevesinde saha çalışmalarına tam gaz devam ediyor. İhtiyaç duyulan mahallelerde parke taşı döşeme ve onarım çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri Yeni Mahalle’de kapsamlı bir çalışmaya imza atıyor. Bozuk yollarda yapılan yenileme çalışmaları sonrasında yollar yenilenerek vatandaşların daha güvenli, estetik ve konforlu bir ulaşım imkanına sahip olmaları amaçlanıyor.