Osmaniye’de yol yapım çalışması sırasında iş makinesi operatörü tarafından bulunan yavru tilki koruma altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Hasanbeyli ilçesinde yol çalışması esnasında iş makinesi operatörü yavru bir tilkiyi fark etti. Yavru tilkinin bakıma muhtaç olduğunu fark eden operatör, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirdi. Bölgeye giden ekipler tarafından teslim alınan yavru, Yaban Hayvani Acil Müdahale Merkezine götürüldü. Veteriner hekim tarafından muayene edilen yavru tilkinin sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.

Tilkinin bir süre merkezde bakılacağı doğada yasayabilecek duruma geldiğinde tekrar bulunduğu bölgeye salınacağı bildirildi.