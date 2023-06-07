Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, şehir genelinde yollarda oluşan sorunların bir an önce giderilebilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin en çok etkilendiği illerden birisi olan Adıyaman’da yıpranan ve hasar gören yolların onarımı için tam mesai yaparak çalışmalarına devam eden Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler gün içerisinde yoğun şekilde sürdürdükleri çalışmaları trafiğin yoğun olduğu bölgelerde trafiği aksatmamak adına gece devam ediyor.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Fen İşleri Müdürü İsmail Kara, “Depremin olumsuz etkilerini kaldırmak için şehir genelinde gece gündüz demeden bakım, onarım, yama ve asfaltlama çalışmaları sürdürüyoruz. Trafiğin yoğun olduğu ve gün içinde ulaşım engeli oluşturabilecek yerlerde çalışmalarımıza gece devam ediyoruz. Belediye Başkanımız Süleyman Kılınç’ın talimatıyla tüm ekiplerimizi gece gündüz demeden seferber ediyoruz” diye konuştu.