Olay yerine çağrılan başka bir vincin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla düştüğü çukurdan çıkartıldı. Vinçte, maddi hasar meydana geldi

Edinilen bilgiye göre, Özgün Yapı Kooperatifi ile Cennet Tepe mevkii arasındaki yolda seyreden C.Y. yönetimindeki 30 ton ağırlığındaki vinç, altından kanalizasyon geçen beton bloklar üzerindeki yolda seyretmeye başladı. Vincin ağırlığını kaldıramayan bloklar kırılınca vinç kanalizasyonun içine girdi.

Edirne’nin Keşan ilçesinde altından kanalizasyon geçen yolda ilerleyen vinç, betonun kırılması ile kanalizasyon içine girdi. Vinç maddi hasar aldı.

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