Orhangazi’de sabah saatlerinde ana yol üzerinde meydana gelen trafik kazasında yol verme tartışması yaşayan iki araç seyir halindeyken kaza yaptı. Hafif ticari araçlardan birisi devrilirken araçtaki 3 kişi yaralandı.

Kaza, sabah 07.00 sıralarında Orhangazi’de Bursa-Yalova karayolu, terminal yakınlarında meydana geldi. Bursa istikametinden Yalova istikametine doğru seyir halinde olan Enes Kazak idaresindeki 16 VG 390 plakalı hafif ticari araç ile aynı yönde ilerlemekte olan Sebahattin Karakaş (44) idaresindeki 16 VZ 053 plakalı hafif ticari araç sürücülerinin yol verme tartışmaları sonrasında hareket halindeyken birbirlerine çarparak orta refüje çarptı. Sebahattin Karakaş idaresindeki hafif ticari araç çarpmanın şiddeti ile devrilip sürüklendi. Kazada devrilen araçtaki sürücü Sebahattin Karakaş ile birlikte aynı araçta bulunan Hasan Yanar (48) ve Oğuzhan Yanar (24) yaralandı.

Kaza sonrasında olay yerine gelen sağlık çalışanları, ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sebebiyle ana yolda trafik bir süre tek şeritten sağlandı. Kaza yapan araçların olay yerinden kaldırılması ile trafik normale döndü.

Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.