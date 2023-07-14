Tokat’ta yol verme tartışması sebebiyle bıçaklan bir kişi hayatını kaybetti, şüpheli baba ve oğlu emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre; olay dün akşam saatlerinde Gülbaharhatun Mahallesi Behzat Bulvarı’nda meydana geldi. Şanlıurfa’dan Tokat’a akraba ziyaretine gelen evli ve 5 çocuk babası Ahmet Kayısı (49), 42 AAN 796 plakalı Hyundai marka araç ile Gülbaharhatun Mahallesi Behzat Bulvarı’nda seyir halindeyken cadde üzerinden karşıya geçmekte olan İsa G. (55), eşi Gülten G. ve oğlu Mert G. ile yol verme konusunda tartışma yaşadı. Yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Ahmet Kayısı bıçakla karın bölgesinden, Gülten G. ise kafasına aldığı sopa darbesiyle yaralandı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ahmet Kayısı, Tokat Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, Gülten G. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversite Hastanesi’ne kaldırıldı. Tokat Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ahmet Kayısı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Otopsinin yapılmasının ardından Kayısı’nın cenazesi memleketi Şanlıurfa’ya gönderildi. Olayda baba İsa G., eşi Gülten G. ve oğlu Mert G. gözaltına alındı. Gülten G. serbest bırakılırken, şüpheli baba ve oğlu emniyetteki işlemlerinin ardından Tokat Adliyesine sevk edildi.

"Kendi kendini bıçakladı"

İsa G. ilk ifadesinde, karşı tarafın yol vermediği için tartışma yaşandığını ve bu tartışmada Ahmet Kayısı’nın arabada bulunan sopa ile saldırdığını, kendilerinde bıçak olmadığını ve bıçağın ise Ahmet Kayısı’nın olduğunu, kendi kendini bıçakladığını iddia etti.