Tokat’ta araç sürücüsü ve yaya arasında çıkan yol verme kavgası kanlı bitti, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Edinilen bilgilere göre; olay, akşam saatlerinde Gülbaharhatun Mahallesi Behzat Bulvarı’nda gerçekleşti. Şanlıurfa’dan Tokat’a akraba ziyareti gelen evli ve 5 çocuk babası Ahmet Kayısı (49), 42 AAN 796 plakalı Hyundai marka araç ile Gülbaharhatun Mahallesi Behzat Bulvarı’nda seyir halindeyken cadde üzerinden karşıya geçmekte olan İsa G. (55), eşi Gülten G. ve oğlu Mert G. ile yol verme konusunda tartışma yaşadı. Yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Ahmet Kayısı bıçakla karın bölgesinden yaralanırken Gülten G. ise kafasına aldığı sopa darbesiyle yaralandı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ahmet Kayısı, Tokat Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken Gülten G. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversite Hastanesi’ne kaldırıldı. Tokat Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ahmet Kayısı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kayısı’nın otopsinin yapılmasının ardından cenazesinin memleketi Şanlıurfa’ya gönderileceği öğrenildi. Olayda İsa G., eşi Gülten G. ve oğlu Mert G. Gözaltına alındı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.