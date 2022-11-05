Olay, merkez Yıldırım ilçesi 152 Evler Mahallesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, belediye otobüsü ile minibüs sürücüsü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine yolcular araya girerek sürücüleri ayırdı. Ardından sürücüler yollarına devam ederken o anlar yolculardan birinin cep telefon kamerasına yansıdı.

Hatay’da 19 bin 740 uyuşturucu hap ve 17 kilo 770 gram esrar ele geçirildi

Hatay’da 19 bin 740 uyuşturucu hap ve 17 kilo 770 gram esrar ele geçirildi

Bursa’da belediye otobüsü ile minibüs sürücüsü arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

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