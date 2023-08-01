Samsun’da yol süpürme aracı yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, İlkadım ilçesi Tepecik Mahallesi Samsun-Ankara kara yolu üzerinde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karayolları Genel Müdürlüğüne bağlı K.S. idaresindeki 06 JSH 50 plakalı yol süpürme aracı bilinmeyen bir sebeple alev alarak yanmaya başladı. Dumanları gören sürücü araçtan kendisini dışarı attı. Akabinde yangının 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede söndürülürken yol süpürme aracı ise yanarak kullanılamaz hale geldi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü olay yeri inceleme ekipleri olay mahalline gelerek gerekli çalışmaları yaptı. Yangından dolayı oluşan yoğun trafik, yanan yol süpürme aracının olay yerinden kaldırılmasıyla normale döndü.