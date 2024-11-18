Adana’da AMATEM’e kan örneği ve uyuşturucu testi için giden 2 arkadaşın yol parası olmadığı için motosiklet çalma anı saniye saniye görüntülendi. Şüpheliler yakalanıp tutuklandı.

Olay, 8 Kasım günü Çukurova ilçesine bağlı Belediyeevleri Mahallesinde bir apartmanın otoparkında meydana geldi. Kadir T. (27), uyuşturucu testi, kan ve idrar örneği vermek için Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi’ne (AMATEM) gitti. Buradan daha sonra arkadaşı Mehmet D. (23) ile birlikte ayrıldı.

İki şüpheli AMATEM’den eve gitmek istedi. Ancak yol parası olmayan iki şüpheli gezerken E.A.’ya (26) ait motosikleti çalmaya karar verdi. Mehmet D., gözcülük yaparken Kadir T. anahtarı üzerinde bulunan motosikleti çaldı. Bu anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheliler motosikleti alarak bölgeden uzaklaştı.

E.A. motosikletinin çalındığını fark etmesi üzerine durumu polise bildirdi. Olay yerine Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen oto hırsızlık polisleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Yapılan incelemelerin ardından şüphelilerin kimlikleri tespit etti. Her iki şüphelide evlerinde yapılan operasyonla yakalandı.

Yakalanan şüphelilerden Mehmet D. emniyetteki ifadesinde, ”Kadirle AMATEM’de karşılaştım. Bana motosikletim az ileride istersen seni de bırakayım dedi. Eve gidecek dolmuş param olmadığı için kabul ettim. Motosikletin çalıntı olduğunu bilmiyordum” dediği öne sürüldü. Kadir T. ise motosikleti çalmadığını belirtti.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen her iki şüphelide çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.