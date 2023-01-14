Mersin’de yol ortasında çıkan silahlı kavgada, aracından inen bir kişi tabanca ile vurularak ağır yaralandı.

Mersin’de yol ortasında çıkan silahlı kavgada, aracından inen bir kişi tabanca ile vurularak ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, merkez Akdeniz ilçesi Kiremithane Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde 34 SKR 35 plakalı aracıyla seyreden Ramazan Ballı, iddiaya göre daha önceden husumetli olduğu kişilerle karşılaştı. Aracından inerek şahıslarla tartışan Ballı, yol ortasında tartıştığı kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda Ramazan Ballı, vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanırken, saldırganlardan biri bölgedeki trafik polisi tarafından yakalanırken, diğeri kaçmayı başardı. Ağır yaralanan Ballı, olay yerine çağrılan ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, vatandaşlar tarafından kaydedilen cep telefonu görüntülerinde, saldırı yapılan aracın arkasında yerde yatan yaralı bir şahsın olduğu, o esnada şiddetli bir silah sesinin daha geldiği görüldü. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.