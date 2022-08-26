Tokat’ta park projesi çalışmasında yol ortasında kalan asırlık çınar şehrin sembolü haline geldi.

Tokat’ta park projesi çalışmasında yol ortasında kalan asırlık çınar şehrin sembolü haline geldi.

Tokat’ta 2008 yılında Tokat Belediye tarafından Yeşilırmak Mahallesi Kent Park projesi hizmete alındı. Proje çerçevesinde belediye ekipleri Hacı Bektaşı Veli Caddesinde çevre düzenlemesi yaptı. Çalışmalar sırasında proje alanında kalan asırlık Çınar ağacı zarar korundu. Kesilmeyen ağaç ise yol ortasında kaldı. Yol ortasında kalan yaklaşık 100 yaşında olduğu tahmin edilen çınar ağacı zamanla kentin sembolü haline geldi.

“Gölgesi yeter”

Tokat belediyesinin gösterdiği hassasiyete teşekkür eden Arslan Üstün, "Ben 43 yaşındayım, kendimi bildim bileli bu çınar ağacı buradır. Belediye bu ağacı kesmek yerine böyle bir yol yapmış. Biz gayet memnunuz, ağacın orda olması bizim hoşumuza gidiyor. Burada araçlar park etmediği sürece ağacın trafiğe bir engeli yok, ağacın konumu çok güzel. Tokat Belediyesi’nin bu duyarlı davranışına çok teşekkür ederim. Bu ağaçlar 100-150 seneyi aşkındır, böyle bir ağacı yok etmektense bu proje çok mantıklı. Ağaçlar oksijen için önemli ve bu çınar ağaçlarının gölgesi yeter” dedi.

“Kendimi bildim bileli bu ağaç burada”

Asırlık çınar ağacından bahseden mahalle sakinlerinden Halil Sönmez, “Ben 50 yaşındayım ve kendimi bildim bileli bu ağaç burada. Belediyenin yaptığı parkın inşaatında ağacı kesmemeleri ve yeşile saygı göstermeleri çok önemli bir konu. Bu konudan dolayı yetkililere teşekkür ediyoruz. Bu çınar ağacı 100 yaşından büyüktür, ben öyle tahmin ediyorum. Buraya gelip ağacı görenler fotoğraf çektirenler, Tokat’ın tanıtımında katkı sağlıyorlar” dedi.

“Bu ağacı görünce geçmişe gidiyoruz”

Çınar ağacını görünce çocukluğunun aklına geldiğini söyleyen 60 yaşındaki Fehmi Ertin, "Çocukluğumuzdan beri gördüğümüz Tokat’ın simgeleri haline gelen çınarlarından bir tanesi bu. Bu ağacı görünce geçmişe gidiyoruz. Yolun ortasındaki çınar ağacı insanların hoşuna gidiyor. İnsanlar önünde durup fotoğraf çekiniyor, bizde çekiniyoruz. Asırlık çınar ağacının 4 mevsim fotoğraflarını çekmeye çalışıyoruz” dedi.