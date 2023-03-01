Kastamonu-Taşköprü karayolu üzerinde jandarma ekiplerince yapılan yol kontrolünde durdurulan bir araçta uyuşturucu yakalandı. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu-Taşköprü karayolu üzerinde jandarma ekiplerince yapılan yol kontrolünde durdurulan bir araçta uyuşturucu yakalandı. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığınca Taşköprü-Kastamonu karayolu üzerinde yapılan jandarma yol kontrol uygulaması esnasında Ankara plakalı aracı durdurdu. Durdurulan araç içerisinde bulunan B.Y.’nin üzerinde ve aracında arama yapıldı. Jandarma ekiplerince yapılan aramada 441 adet sentetik ecza hapı ile çeşitli miktarlarda eroin, bonzai ve metamfetamin isimli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan B.Y. isimli şahıs karakoldaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.