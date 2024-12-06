Diyarbakır’da Bismil İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yol kontrol ve arama noktasında, bir araçta piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 20 bin TL değerinde çeşitli kaçak ürünler ele geçirdi.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Bismil İlçe Jandarma Komutanlığınca ele geçirilen kaçak malzemelere el konulduğu belirtildi. Açıklamada, ele geçirilen malzemeler arasında 484 adet adaptör, 505 adet şarj kablosu, 30 adet kablosuz kulaklık ve 97 adet tuşlu cep telefon olduğu belirtildi. Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınırken, M.T. isimli şüpheli Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.