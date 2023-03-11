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Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce düzenlenen asayiş ve trafik uygulamalarında bayan sürücülere karanfil verdi. Ardından kamu kurum ve kuruluşlarında görevli kadın personel çalıştıkları kurumlarda ziyaret ederek karanfil verildi. Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ’Toplum Destekli Güvenlik Faaliyetleri’ çerçevesinde vatandaşlarla birlikte etkin çalışmalarına devam edileceklerini belirtti.

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