Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen önleyici kolluk devriyesi esnasında muhtemel motorlu taşıt çarpması sonucu yol kenarında yaralı vaziyette bulunan kedi ile tilkiye ilk müdahale ekipler tarafından yapılarak koruma altına alındı. Yaralı hayvanlar, verilen bilgi üzerine bölgeye gelen Haybulans ekiplerine teslim edildi.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yol kenarında yaralı halde bulunan kedi ve tilkiye ilk müdehaleleri yapılarak Kuşadası Belediyesi Haybulans ekiplerine teslim edildi.

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