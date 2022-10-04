Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Batman’dan ve Bismil ilçesinden itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun çalışmaları sonucu yangın söndürüldü. Yangın sonucu tonlarca saman küle döndü, tırlar kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgilere göre, Batman-Bismil karayolunda Diyarbakır’ın Bismil ilçesine bağlı İsalı köyünden presli saman balyalarını alan üç tır yola çıktı. Bismil istikametine seyir halinde ilerleyen saman yüklü tırlar, geçtikleri güzergahta yol kenarında yanan kuru otların rüzgarın etkisiyle samanlara sıçramasıyla tırlar alev aldı.

Batman-Bismil karayolunda presli saman balyaları ile yüklü üç tır, yol kenarında sıçrayan kıvılcımlar sonucu küle döndü.

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