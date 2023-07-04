Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde yol kenarında meydana gelen ot yangınında, park halindeki araçlar zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Şeker Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, yol kenarında bulunan otlar bilinmeyen bir nedenden dolayı yandı. Çıkan ot yangını çevrede bulunan vatandaşlar tarafından söndürülürken, park halinde bulunan 2 araç da zarar gördü. Araçların hasar görmesinin ardından haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri tarafından yangının meydana geldiği yerde inceleme yapılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.