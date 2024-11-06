Aydın’ın Efeler ilçesinde çevre koruma denetimlerine devam eden Efeler Belediyesi zabıta ekipleri, yol kenarına moloz döktüğü tespit edilen şahsa 31 bin 500 TL idari para cezası uyguladı.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin koordinesinde kamu düzenini sağlamak ve çevreyi korumak amacıyla sürdürülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Belediye, çevre temizliği ve düzeni konusunda büyük bir hassasiyet gösterirken, zabıta ekipleri de denetimlerini sıkı bir şekilde gerçekleştiriyor. Bu çerçevede Efeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ata Mahallesi Afrodisyas Bulvarı’nda, izinsiz olarak moloz döken bir kişiyi tespit etti. Yapılan inceleme sonucunda, söz konusu eylemin 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 41/4 maddesine aykırı olduğu belirlenerek, ilgili vatandaşa 31 bin 500 TL para cezası kesildi.

Çevreyi korumanın önemine dikkat çeken Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin ise vatandaşlara duyarlılık çağrısında bulunurken, denetimler artarak süreceğini belirtti.