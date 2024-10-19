Muğla’nın Bodrum ilçesinde zabıta ekipleri, yaptıkları denetim ve uygulamada yol kenarına atılan çöplerden iki otobüs firmasını tespit ederek cezai işlem uyguladı.

Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Trafik Zabıta ekipleri, Yalı Çiftlik-Bodrum yolu üzerinde yaptıkları denetimde, yol kenarındaki ormanlık alana atılan çöpleri incelemeye aldı. Bilet, tek kullanımlık içecek ve yolcu listesi gibi atıklardan iki otobüs firmasını tespit eden zabıta ekipleri ilgili firmalara cezai işlem uyguladı.

Konacık Sanayi Sitesi çevresinde ise çevreye gelişigüzel hafriyat atıldığını gören ekipler, firmayı tespit ederek Bodrum Belediyesi Zabıta Uygulama Yönetmeliği kapsamında gerekli işlemleri yaptı.

Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 2024 yılı içerisinde çevreyi kirletmekten 446 şahıs, işletme ve firmaya toplam 4 milyon 435 bin 932 Türk Lirası cezai işlem uyguladı.