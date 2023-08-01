Denizli’nin Buldan ilçesinde yol kenarına bırakılan ve içeriği henüz bilinmeyen atık maddeler, ilçe sakinlerini tedirgin etti.

Denizli’de Buldan ilçesinden Doğanköy Mahallesi girişinde, vatandaşlar ana yol kenarına dökülmüş tonlarca ağırlığında atık madde manzarasıyla karşılaştı. Atık maddelerden tedirgin olan mahalle sakinlerinin en büyük korkusu ise yolun alt tarafında bulunan verimli tarlaların bu maddelerden etkilenmesi. Vatandaşların yaptırdığı incelemelerden sonra atık maddenin kansere yol açma ihtimalini olduğu tespit edilirken, vatandaşlar atıkların en kısa sürede kaldırılmasını istedi.