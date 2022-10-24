Bölgedeki diğer alanlara sıçramadan kontrol altına alınan alevler kısa sürede söndürüldü.

Keşan’da çok sayıda kaçak elektronik sigara ve nargile tütünü ele geçirildi

Keşan’da çok sayıda kaçak elektronik sigara ve nargile tütünü ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Keşan-Edirne arasındaki karayolu üzerindeki otluk alanda yangın meydana geldi. Atılan bir sigara izmaritinin neden olduğunu düşünülen yangını görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Edirne’nin Keşan ilçesinde yol kenarına atılan sigara izmariti yangına sebep oldu. Kuru otların bulunduğu alanda başlayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

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