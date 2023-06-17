Tokat’ta sağanak sonrası dereden taşan su yolu kapattı, araçlar yolda kaldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısının ardından gece saatlerinde Tokat’ın Turhal ilçesinde başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kırsal kesimlerde etkili olan sağanağın ardından, Yenisu köyüne seyir halinde olan yaklaşık 10 araç dereden gelen sel suyu nedeniyle yolda kaldı. Vatandaşlar tarafından ihbar yapılmasının ardından taşkının olduğu bölgeye İlçe Jandarma Komutanlığı ve Turhal Kaymakamlığı İlçe Özel İdaresi ekipleri yola çıktı. Yolda kalan vatandaşlar taşkın anını cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.