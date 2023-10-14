Gaziantep’te, kayıtlı bulundukları şehirden başka şehre ’yol izin belgesi’ bulunmadan seyahat eden 15 yabancı uyruklu şahsa jandarma ekiplerince 60 bin 825 TL idari para cezası uygulandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kayıtlı bulundukları şehirden başka şehre ’yol izin belgesi’ bulunmadan seyahat eden geçici koruma çerçevesindeki yabancı uyruklu şahıslara yönelik uygulama yaptı. Yapılan uygulama neticesinde kayıtlı bulundukları şehirden başka şehre ’yol izin belgesi’ bulunmadan seyahat eden 15 yabancı uyruklu şahsa jandarma ekiplerince 60 bin 825 TL idari para cezası uygulandı.