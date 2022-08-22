Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde yağmur nedeniyle çöküntü oluşan yola seyir halindeki bir otomobil ve tır düştü. Olayda otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde yağmur nedeniyle çöküntü oluşan yola seyir halindeki bir otomobil ve tır düştü. Olayda otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Sumbas ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası Mehmetli beldesinde yeni yapılan kanalizasyon hattının bir kısmında çökük oluştu. Bu sırada Mahmut Y.’nin kullandığı 80 KL 697 plakalı otomobili bir anda oluşan çöküntünün içine düştü. Aynı yolda yine seyir halinde olan bir tır da oluşan kanalizasyon çöküntüsünden dolayı zor anlar yaşadı. Kaza dolayısıyla otomobil şoförü Mahmut Y. hafif şekilde yaralanırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.