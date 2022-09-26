Ordu’nun Fatsa ilçesinde belediyenin yol yapım çalışması kazısında bulunan yeraltındaki mağaranın kültürel bir özelliğinin olmadığı tespit edildi.

Ordu’nun Fatsa ilçesinde belediyenin yol yapım çalışması kazısında bulunan yeraltındaki mağaranın kültürel bir özelliğinin olmadığı tespit edildi.

Fatsa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Dolunay Mahallesi’nde başlattığı yol yapım çalışması esnasında, iş makineleriyle yapılan kırım esnasında tünel bulundu. Tünelin giriş kısmını temizleyen ekipler, kayalığın arkasına doğru ilerleyen mağara keşfetti. Balçık ve su ile kaplı alandaki çalışmalar durduruldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ve belediyenin kültür müdürlüğünden ekipler sevk edildi. Yapılan incelemeler sonucunda bölge güvenlik şeridiyle çevrildi, alana ise giriş ve çıkışlar yasaklandı.

Ekiplerin yaptıkları incelemelerin ardından raporlar doğrultusunda mağaranın toprak altında oluşmuş bir mağara olduğu, herhangi bir tarihi ve kültürel özelliği bulunmadığı belirlendi.