Türkiye’nin en geniş katılımlı bisiklet yarışmalarından biri Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde gerçekleşti. 500’e yakın sporcu iki gün boyunca farklı parkurlarda koştu.

Türkiye Bisiklet Federasyonu, Gençlik Spor İl Müdürlüğü, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Sındırgı Belediyesi tarafından düzenlenen, 19 Mayıs Sındırgı Türkiye Kupası 2. Etap Puanlı Yol Yarışları, U 17 Yıldızlar A 44 kilometre, U 15 Yıldızlar B 33 kilometre yol yarışıyla başladı. 2. Gün ise ilçe merkezinde kriteryum yarışları ile devam etti. U12 - U15 -U 17 kızlar ve erkekler olmak üzere kriteryum yarışları da büyük bir heyecanla tamamlandı.

İki gün süren ve 314 sporcunun katıldığı 2. Etap Puanlı Yol Bisiklet Yarışları’nda genç erkekler, 17 yaş altı erkekler, 15 yaş altı erkekler, master erkekler, 17 yaş altı kızlar, 15 yaş altı kızlar ve kriteryum kategorilerinde yarışlar gerçekleştirildi. Geniş güvenlik önleminin alındığı yarışlarda 60 emniyet, 40 jandarma, 15 zabıta görev aldı. İlçe genelinde bazı yollar yarış boyunca trafiğe kapatıldı.

KKTC dahil olmak üzere 81 ilden sporcuların koştuğu yarışlarda 500’den fazla antrenör, sporcu, görevli ilçede bulunuyor. İlk gün U 17 Yıldızlar A 44 kilometre, U 15 Yıldızlar B 33 kilometre yol yarışıyla başlayan yarışlar ikinci gün kriteryum etapları ile devam etti. Zaman zaman küçük çapta kazaların yaşandığı yarışlarda sağlık ekipleri anında müdahale gerçekleştirdi. Yarışmacılar parkur ve organizasyondan memnun kaldıklarını belirterek Sındırgı Belediyesine ve emeği geçenlere teşekkürlerini ilettiler.

İlçe genelinde vatandaşlar da yarışmaya ilgi gösterdi. Doğal şehir ünvanlı Sındırgı ilçesinde örnek niteliği taşıyan bu yarışma ile birlikte UNESCO tescilli Jeopark sahasında da daha geniş çaplı Uluslararası yarışmaların yapılması planlanıyor.

Dereceye girenlere ödülleri verildi

İki gün boyunca gerçekleşen yarışmalarda dereceye giren takım ve sporculara ödülleri Cumhuriyet meydanında gerçekleştirilen törenle verildi.

U17 Erkek Takım klasmanında Taşkentspor Gençlik ve Spor Klubü Derneği birinci, Konya Torku Şeker Gençlik ve Spor Kulübü ikinci, Selçuklu Belediyespor kulübü üçüncü, bayan takım klasmanında Konya Torku Şeker Gençlik ve Spor Kulübü birinci, Giresun Spor Lisesi Gençlik ve Spor Kulübü ikinci, Giresun Gençlik Spor Kulübü üçüncü oldu.

U15 erkek takım klasmanında Çatalhöyük Çumra Belediye Spor Kulübü birinci, Taşkent Gençlik ve Spor Kulübü ikinci, Bolu Belediye Spor Kulübü üçüncü, bayan takım klasmanında Yalova Halk Eğitim Merkezi Gençlik Spor Kulübü birinci oldu.

Tüm yarışlar koordinatörü Balıkesir Gençlik ve Spor Müdürlüğü Bisiklet Antrenörü Duygu Çokal, doğal şehir Sındırgı’da böylesine güzel bir yarışmanın yapılmasının ilçenin tanıtımı açısında da önemli olduğunu belirtti.

Sındırgı Belediye başkan yardımcısı Salih Durak “Sındırgı ilçesi çok güzel bir organizasyona imza atıyor. Bisiklet federasyonu iş birliğiyle ilçe kaymakamımız, gençlik ve spor müdürlüğümüz organizesinde Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti dâhil olmak üzere 81 ilden 350 sadece bisiklet yarışmacısı ve yanlarında ekiple 500 kişiyi ağırlıyoruz. Bu ilçemiz açısından çok güzel bir etkinlik. Hem gençlerimizin bu işi heves etmesi ve ilçe gençliğimizin spora teşvik açısından çok güzel bir etkinlik. Sındırgılı vatandaşlarımıza da duyarlılığı için teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. İlçemiz için gerçekten güzel bir organizasyon“ dedi.