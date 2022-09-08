Üniversitelerde engelsiz bir ekosistemin oluşturulmasını teşvik etmek amacıyla gerçekleştirilen 2022 Yılı YÖK Engelsiz Üniversite bayrak ödülleri çerçevesinde Fırat Üniversitesi kütüphane binası turuncu bayrak ile ödüllendirildi.

Üniversitelerde engelsiz bir ekosistemin oluşturulmasını teşvik etmek amacıyla gerçekleştirilen 2022 Yılı YÖK Engelsiz Üniversite bayrak ödülleri çerçevesinde Fırat Üniversitesi kütüphane binası turuncu bayrak ile ödüllendirildi.

Rektör Prof. Dr. Fahrettin Göktaş tarafından rektörlük makamında Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Bilal Üstündağ, Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, Engelliler Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hatice Eröksüz’ün de katılımı ile mekan erişim alanında turuncu bayrak alan Kütüphane Daire Başkanı Tuncay Kırkıl’a turuncu bayrak belgesi takdim edildi.

Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, turuncu bayrak almaya hak kazanan Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı personelini çalışmalarından dolayı tebrik ederek, teşekkür etti. Rektör Göktaş, “Fırat Üniversitesi her alanda olduğu gibi engelsiz kampüs alanında da çıtayı yükseltmeye devam ediyor. Üniversite kampüs alanındaki tüm birimlerimizin engelsiz ulaşılabilir olması için yönetim olarak her türlü desteği vermeye devam edeceğiz” dedi.