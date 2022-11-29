Amasya Üniversitesi, engelli bireylerin eğitime tam, etkin ve eşit katılımını sağlamak için yerleşkelerde yaptığı başarılı çalışmalar sonucu Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından 8 bayrakla ödüllendirildi.

Amasya Üniversitesi, engelli bireylerin eğitime tam, etkin ve eşit katılımını sağlamak için yerleşkelerde yaptığı başarılı çalışmalar sonucu Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından 8 bayrakla ödüllendirildi.

Amasya Üniversitesi Rektörlüğü, Fen Edebiyat Fakültesi, Merzifon İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, Merzifon Meslek Yüksekokulu ile Hüseyin Hüsameddin Yasar Merkez Kütüphanesi mekanda erişilebilirlik kategorisinde turuncu bayrak ödülü kazandı. İlahiyat Fakültesi turuncu bayrağın yanı sıra eğitimde erişilebilirlik kategorisinde yeşil bayrak elde etti.

2022 yılı engelsiz üniversite ödülleri çerçevesinde kazanılan bayrak ve belgeleri yöneticilere teslim eden Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı, “Çok sayıda üniversite arasından bu ödülleri almanın gururunu yaşıyoruz. Bu başarılı sonuçlar bize Amasya Üniversitesi’nin bütün birimlerinin engellilik ve erişilebilirlik konusunda belirli bir farkındalık içinde olduğunu gösteriyor” dedi.

İnsanların engelsiz bir yaşam sürmesi adına çok önemli gelişmeler kat edildiğine değinen Rektör Elmacı, “Engellilikle ilgili bütün konularda hem öğrencimizin hem personelimizin hem de ülkemizdeki bütün insanların engelsiz bir yaşam sürmesi adına birçok çalışmalar yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Ama üniversitemizin bu hedefe ulaşması ancak birlikte çalışarak ve hep beraber bir sorumluluk üstlenerek, yürüterek olabilir. Bu bağlamda bu çalışmaları yürüten akademik ve idari personelimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.